Paranaense entra na formatura montado em bichinho de shopping

A entrada no baile de formatura é um momento esperado por muitos estudantes universitários. Alguns deles entram ao som de músicas de superação e que marcaram suas vidas de alguma maneira, outros preferem optar por músicas do momento e canções engraçadas. Já o estudante Egon Mass, aluno do curso de Direito da UEPG, criou um novo ‘paradigma’ na era das ‘entradas de formatura’.

Durante o baile da turma, realizado nesse sábado (18) no Centro de Eventos de Ponta Grossa, Egon surpreendeu ao aparecer ‘montado’ em um carrinho infantil, equipamento costumeiramente utilizado por crianças em shoppings e parques de diversão. O público delirou assim que o jovem apareceu montado no equipamento e vídeos e fotos da cena tem circulado nas redes sociais.

MAIS

http://www.curitibamilgrau.com.br/paranaense-entra-na-formatura-montado-em-um-bichinho-de-shopping/

DA RÚSSIA BRASILEIRA

Vídeo de raio no Capão Raso viraliza na web

O vídeo abaixo mostra o forte clarão e o estouro registrados no momento em que um raio atinge o chão no bairro Capão Raso, em Curitiba, na famigerada Rússia Brasileira.

MAIS

http://www.curitibamilgrau.com.br/video-de-raio-no-capao-raso-viraliza-na-web/

Curitibinha sincero

VIDEO DA SEMANA

Projeto do São José City retrata personagens importantes de São José dos Pinhais, além de outros temas que irão mostrar a cultura da cidade

MAIS

https://www.youtube.com/watch?v=C9r2XCrqIWQ

Disputa de coxinha populares de Curitiba