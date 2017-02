'La La Land' e 'Moonlight' duelam neste domingo

Filme Moonlight concorre a oito prêmios no Oscar (foto: Divulgação)

Ocorre neste domingo, 26, em Hollywood a batalha final do Oscar de 2017. Um filme continua polarizando as atenções, e é La La Land, o musical de Damien Chazelle que concorre em 14 categorias. O único com condições de lhe fazer frente é Moonlight - Sob a Luz do Luar, de Barry Jenkins, que concorre a oito prêmios e estreou ontem. Em janeiro, Moonlight venceu o Globo de Ouro de melhor filme na categoria drama. La La Land ganhou como melhor comédia ou musical. Agora, o confronto é entre eles. Os dois filmes integram a lista de nove indicados para o prêmio da Academia, que será atribuído domingo no Dolby Theatre, em Hollywood. O favoritismo é de La La Land, mas Moonlight virou bandeira, e tem força.



No ano passado, havia apenas dois concorrentes negros no Oscar. Este ano, são 19, e espalhados por várias categorias. Existem afro-americanos indicados para melhor diretor, ator, atriz, e ator e atriz coadjuvantes. Os indicados para melhor documentário privilegiam a questão negra numa América que, desde a posse do presidente Donald Trump, anda confrontada como nunca antes com seus fantasmas.



Tem gente dizendo que, na segunda, 27, consolidada a vitória anunciada de La La Land, as coisas serão (re) colocadas em perspectiva e a fantasia do protesto do "Oscar so white" será esquecida, pelo menos até a próxima premiação da Academia. Esquecida? É pouco provável. Elucubrações à parte, Moonlight, a grande estreia de otyemta, é um filme raro — como La La Land. Barry Jenkins é apenas o quarto negro indicado para o Oscar de direção, após John Singleton, Lee Daniels e Spike Lee. Na agenda de todos, estava a questão social. Ela ressoa em Moonlight — drogas, violência, etc. —, mas há uma outra, mais íntima, que se refere à própria identidade do homem afro-americano, e aqui Moonlight liga-se ao excepcional Eu Não Sou Seu Negro, de Raoul Peck. Moonlight é sobre a luta pela aceitação e sobrevivência de um negro pobre e gay. Divide-se em três partes, com três diferentes atores. A mais bela é a última. Independentemente de raça, cor, nunca houve outro filme como Moonlight sobre o contato íntimo masculino.