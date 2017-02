Estágio público abre concurso para estudantes do nível médio ao superior

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) recebe inscrições, até a próxima quarta-feira (1), para os interessados em se candidatar ao processo seletivo para estágio nos órgãos do Governo do Estado de São Paulo. Interessados podem se inscrever no site do CIEE. Podem se candidatar estudantes que estão cursando a partir do primeiro semestre. Estudantes que estiverem cursando o último semestre, e prestes a se formar, serão eliminados. Há vagas para estudantes do ensino médio, do curso técnico e também do ensino superior. Para ingressar no estágio, é necessário ser aprovado em prova que acontece no dia 19 de março. Para aqueles que forem selecionados, a bolsa-salário pode variar de R$300,00 a R$1009,00 com direito a auxílio-transporte. A carga horária se estende entre quatro ou seis horas diárias. O edital está disponível para consulta na internet. O processo seletivo, de acordo com o governo paulista, procura preencher vagas de estágio em 119 municípios do Estado de São Paulo. A comprovação da inscrição será exigida na assinatura do termo de compromisso do estágio