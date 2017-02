Prefeitura cria “rodada de decisão”

Como forma de encontrar soluções e agilizar os processos sobre os variados desafios para o município, a Prefeitura de Araucária instituiu a “Rodada de Decisão”. Semanalmente, três secretarias apresentam suas questões e, com a participação de representantes de outras secretarias, decidem os encaminhamentos para resolver os impasses com maior eficiência. O encontro na manhã de ontem tratou de assuntos relacionados a Educação, Saúde e Segurança Pública.

O princípio é simples: quando todos os envolvidos em um processo estão reunidos é possível tomar as decisões mais efetivas, agilizar as soluções e, assim, tornar a administração pública mais eficiente. Cada uma das três secretarias convidadas conta com um espaço próprio no 4º andar do Paço Municipal onde recebe os representantes de outras secretarias para discutir sobre temas de seu interesse.

A ação está prevista para as quintas-feiras. As três secretarias convidadas informam às demais sobre os assuntos que serão tratados com dois dias de antecedência para que elas possam levantar informações e documentos previamente.