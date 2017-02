A Secretaria de Estado da Saúde trabalha desde janeiro nos preparativos para a segunda dose da vacina da dengue. A vacinação está programada para acontecer entre 3 e 31 de março. “Agora, para a segunda fase, vamos capacitar novos profissionais e intensificar o trabalho para que possamos atingir a meta e vacinar 100% das pessoas que receberam a primeira dose”, diz o secretário estadual da Saúde, Michele Caputo Neto.

A campanha também possibilita a aplicação da primeira dose em quem não foi imunizado na primeira fase da campanha com o objetivo de atingir 80% do público-alvo total.

Para a segunda fase da campanha o público-alvo será mantido, respeitando a faixa etária de 15 a 27 anos para 28 municípios do Estado. Para garantir a efetividade, são necessárias três doses da vacina, com seis meses de intervalo entre elas. A segunda dose vai reforçar a primeira e, com a terceira dose, será garantida a resposta imunológica adequada. A vacina é eficaz contra todos os tipos de dengue (4 sorotipos), reduz em 93% os casos graves da doença, aqueles que levam ao óbito.

Com a vacinação, também será possível diminuir a circulação viral da dengue em todo o Estado.