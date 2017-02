Pequeno roteiro da folia peculiar de Curitiba

TEM SIM DESFILE DE ESCOLAS DE SAMBA

- Há muita gente que nunca viu, mas existe sim o Desfole de Escolas de Samba, que conta ainda com blocos. Será no sábado, dia 25 de fevereiro, na Avenida Marechal Deodoro, entre as ruas Barão do Rio Branco e Marechal Floriano Peixoto. Os festejos começam às 15h com o Baile Infantil Curitibinha, festa gratuita animada pela Banda Lefigarroo. Seguindo a tradição, o Bloco Afoxé que reúne integrantes dos Terreiros de Umbanda e Candomblé, será o primeiro a desfilar para fazer a purificação da Avenida e para pedir aos Orixás muita saúde em 2017. O último Bloco é o Rancho das Flores, que neste ano traz o tema O Amor não tem Idade.

- As Escolas de Samba entram na avenida depois das 20h. Pelo Grupo Especial desfilam Embaixadores da Alegria, Imperatriz da Liberdade, Acadêmicos da Realeza e Mocidade Azul. Pelo grupo de acesso as escolas Unidos de Pinhais, Império Real de Colombo e Os Internautas.

- Além dos desfiles haverá bailes populares no Portal do Futuro Bairro Novo, nos dias 27 e 28, segunda e terça-feira, das 15h às 19h (infantil) e das 20h à meia-noite (adulto).

Quanto: Gratuito

A CAPITAL DO PSYCHOBILLY MUNDIAL

- Durante o carnaval, Curitiba vira destaque da cena psychobilly mundial. É o que oferece a 18ª edição do Psycho Carnival, um dos mais tradicionais eventos alternativos do Carnaval brasileiro, que em 2017 terá seis bandas por noite, de 24 a 27 de fevereiro. Nomes lendários, que ajudaram o moldar o estilo tal qual é hoje, como as britânicas The Meteors e Long Tall Texans; a americana Phantom Rockers e as brasileiras Sick Sick Sinners, As Diabatz, Ovos Presley, Hillbilly Rawhide, Crazy Horses, Krappulas são algumas das atrações que subirão ao palco do Jokers Pub, em Curitiba. Entre as brasileiras estão as pratas da casa As Diabatz, que voltam aos palcos depois de uma parada em 2015; e Hillbilly Rawride e No Milk Today, que tocam na Festa do Esquenta, preparando o palco para a noitada tríplice do Psycho Carnival.

- A primeira edição do Psycho Carnival foi em 2000. Ao longo deste tempo muitas bandas e festivais aconteceram e acabaram. Em Curitiba, que chegou a ter mais de dez festivais de música em um ano, só o Psycho Carnival sobreviveu, sem paradas. Para a edição comemorativa o palco não poderia ser outro, senão o Joker Pub, "casa" do Psycho Carnival há anos.

Quanto: R$ 40 a R$ 85

ATÉ NO SHOPPING?

- Para quem vai passar o feriado em Curitiba, o Shopping Jardim das Américas está organizando atividades indoor de alegria. De 25 a 28 de fevereiro, acontece o Jardim Folia, com uma decoração especial e as crianças poderão participar das oficinas de colares havaianos e máscaras com strass e pedrarias às 15h e às 17h, diariamente. Também serão oferecidas atividades de penteados e pintura no rosto (dias 26 e 27/02), a partir das 14h. E haverá um mini espetáculo circense, com picadeiro, monociclo, malabares, ginasta e magia, também nos dias 26 e 27/02, a partir das 14h. E a grande atração, nos dias 26 e 27 de fevereiro, é o primeiro bailinho de carnaval infantil com desfile de fantasias às 18h, com participação da Mambarte. “As crianças podem vir fantasiadas de casa ou ainda criar suas máscaras pintadas no rosto no Clubinho Kids do próprio Shopping durante as oficinas que serão realizadas”, conta Adriane Bugai, gerente de marketing do Shopping Jardim das Américas.

Quanto: Gratuito

ROCK TAMBÉM CAI NA FOLIA

- Nem só de confete, serpentina e samba tradicional é feito o Carnaval. O Crossroads (Av. Iguaçu,2.310)oferece uma programação especial com cinco noites de festa durante a folia do Momo. Aé o dia 27, a casa será palco para o “Crossrock Carnival”, que traz diariamente uma atração especial para destilar o rock e suas vertentes noites adentro. A casa abre às 21horas. Na sexta (24), a banda paulista Centro da Terra segue com a programação regada a muito soul, blues e rock psicodélico dos anos 60 e o progressivo dos anos 70, com um repertório especial que terá Jimi Hendrix, Eric Clapton e Stevie Ray Vaughan. No sábado (25), as bandas pratas da casa, Backstage e Crackerjack Band comandam a noite com pop rock. O domingo (26) está reservado para os apreciadores aos grandes nomes do rock, grunge, indie rock como Coldplay, Oasis, Pearl Jam, Strokes, entre outros. A banda C.O.P.S fará um tributo especial à esses grupos. Para fechar o “Crossrock Carnival 2017”, na segunda (27) a banda Válvula Vapor vai embalar o público com os clássicos do rock nacional. O Sheridan´s também terá bandas de rock de sexta até terça de carnaval. Na programação, bandas como Syd Vinicius (na segunda (27) e Tinto Seco na sexta (24).

Quanto: No Cross, a entrada custa R$30,00 (masculino) e R$25,00 (feminino). Na quinta, sexta e sábado, o valor da entrada será revertido em consumação até às 23h. Bônus de R$5,00 no site da casa. No Sheridan´s, a entrada masculina é R$ 25 e a feminina, R$15

BAILES INFANTIS NOS CLUBES

- Entre máscaras, fantasias, confetes e muitas serpentinas acontecem os tradicionais e animados bailes de Carnaval de Curitiba,. Um deles é do Santa Mônica Clube de Campo, que acontece há mais de 40 anos. As matinês acontecem nos dias 26 e 28 de fevereiro, das 16h às 23h, no Salão Social do Clube. A decoração trará cores alegres e vibrantes, assinada por Marilu Loss. No primeiro dia de folia (26), das 15h às 16h, também no Salão Social, acontece o Desfile de Fantasias Infantil, tão aguardado pelas crianças de 1 a 12 anos. As inscrições são gratuitas no local, das 14h às 14h45 e as primeiras 100 crianças ganharão medalhas de participação. O clube Três Marias também vai ter matinê. O primeiro baile acontecerá no domingo, dia 26 de Fevereiro, e o segundo na terça-feira, dia 28. Nas duas datas, a folia vai começar às 15 horas, e a animação corre por conta da Banda Lual.

Quanto: Os ingressos são gratuitos para associados do Santa Mônica.O valor para não associados é de R$ 20 por pessoa (acima de 13 anos) e associados de Clubes Co-Irmãos: R$ 15. No Três Marias, só para associados

ZUMBIS RESSUSCITAM

Depois de quase não sair, por causa de empecilhos burocráticos na Prefeitura de Curitiba, a tradicional Zombie Walk vai acontecer no domingo (26), a partir do meio-dia, com concentração na Praça Osório e dispersão na Praça 19 de Dezembro. No ano passado, a Zombie Walk de Curitiba reuniu uma multidão de 15 mil pessoas (veja as fotos), segundo informações da Polícia Militar. A Zombie Walk acontece em Curitiba desde 2006.

Serviço:

Quanto: Gratuito

CARNABOWIE E PISTA BOMBANDO

Na Paradis Club também há uma extensa programação de Carnaval, com muito som na pista. Na sexta (24), é o Brasilidades Baile do Invertido. No sábado (25), festa Sonora, Na segunda (27, Baile das Máscaras e na terça, o sensacional CarnaBowie com festa à fantasia. O Paradis fica na Rua Paula Gomes, 306 São Francisco - Curitiba - 41 31563955.

O Vox Bar também abrirá a pista, mas só no dia 27 com o Alaô. No Line Up, DJ Yurk (RJ), Marcelo Moretti , Lounge Andre Meneghette.

Serviço:

Quanto: Vox

Feminino: R$30

Masculino: R$40