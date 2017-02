Quem não gostou da nomeação do deputado Osmar Serraglio (PMDB) para ministro da Justiça foi o senador e presidente do PMDB do Paraná, Roberto Requião. Em vídeo divulgado nas redes sociais, Requião se declarou “estupefado” com a escolha do presidente Michel Temer (PMDB). “O deputado Osmar Serraglio, até onde eu sei, é um deputado do grupo do Eduardo Cunha na Câmara Federal. Foi nomeado pelo Eduardo Cunha presidente da Comissão de Justiça da Câmara”, afirmou o senador.

“Traição”

Requião não perdoa Serraglio por ter apoiado a reeleição do governador Beto Richa (PSDB) nas eleições de 2014. Na época, o deputado presidia o PMDB paranaense, e acabou sendo destituído do cargo pelo grupo do senador. “Ele traiu o PMDB na última campanha para o governo do Estado”, lembrou o senador no vídeo.

Retorno

Com a ida de Serraglio para o governo, quem assume a vaga na Câmara Federal é o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures (PMDB), hoje assessor de Temer. Curiosamente, Rocha Loures também foi chefe de gabinete de Requião, na última passagem do senador pelo governo do Estado.

Diárias

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) julgou irregular a concessão de diárias a servidores da Câmara de Santa Terezinha de Itaipu (Oeste) em 2014. Seis servidores do Legislativo terão que devolver, solidariamente com o presidente da câmara naquele ano, Valter Larssen, os R$ 182.504,00 que receberam por meio de diárias de viagem fraudadas.

Fraude

O processo foi instaurado após identificação de diárias em quantidade elevada em 2014. Foram responsabilizados pela devolução, além do gestor responsável pela concessão das diárias, Lídia Marcon Alberton (que recebeu R$ 16.380,00 em diárias fraudadas); Elaine Cristina Baptista (R$ 29.316,00); Tânia Simon Tessaro Nandi (R$ 34.202,00); Gilberto do Rosário Carboni Begotto (R$ 34.202,00); Nelci Souza da Silva (R$ 36.645,00); e Valdecir Gonçalves (R$ 31.759,00). Segundo o relator do processso, conselheiro Durval Amaral, o gestor da Câmara buscou aumentar os salários dos funcionários por meio da concessão de diárias.

Multa

O TCE também multou o gestor do Instituto Municipal de Turismo de Curitiba (IMT) em 2014, Carlos Henrique Sá de Ferrante, em razão do atraso no envio de dados ao Sistema de Informações Municipais-Acompanhamento Mensal (SIM-AM). O valor da sanção, de 30 vezes a Unidade Padrão Fiscal do Estado do Paraná (UPF-PR), é de R$ 2.857,50 para pagamento em fevereiro.

“Farinha pouca...

Na prestação de contas da prefeitura de Curitiba, na Câmara Municipal, na última quarta-feira, uma das principais preocupações dos vereadores foi questionar o secretário das Finanças, Vitor Puppi, se a gestão do novo prefeito Rafael Greca (PMN) vai cumprir as emendas apresentadas por eles ao Orçamento da Capital, indicando obras para suas bases eleitorais. Um acordo oriundo de gestões anteriores estabelece uma cota de R$ 700 mil em emendas para cada um dos 38 vereadores.

“...meu pirão”

Puppi afirmou que o decreto que contingenciou os recursos do Orçamento na nova gestão não cancela a liberação dos recursos. “Elas serão liberadas assim que a receita ingressar no caixa”, explicou. Em relação ao artigo 18 do decreto, um dos itens questionados, Puppi declarou que o dispositivo traz “medidas básicas” referentes à contratação de pessoal e aumento de despesa, sem impacto a projetos de lei da Câmara nessa área.