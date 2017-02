Operadores desviaram US$ 40 milhões

A Polícia Federal deflagrou ontem 38ª fase da Operação Lava Jato, no Rio de Janeiro, com alvo sobre operadores financeiros do PMDB, Jorge Luz e Bruno Luz. De acordo com a PF, eles teriam intermediado o pagamento de US$ 40 milhões (R$ 122 milhões) no período de dez anos a agentes políticos, a maioria deles senadores, e diretores da Petrobras. Jorge e Bruno estão fora do país e são considerados foragidos, segundo a Polícia Federal.

De acordo com a força-tarefa da Lava Jato, pai e filho são suspeitos de intermediar propina “de forma profissional e reiterada” na diretoria Internacional da Petrobras, com atuação também nas diretorias de Serviço e Abastecimento da estatal.

Os mandados tiveram como base depoimentos das delações premiadas, documentos que comprovam, segundo a força-tarefa, pontos apresentados nas delações, além de provas obtidas por intermédio de cooperação jurídica internacional. Durante as investigações, afirma a força-tarefa da Lava Jato, foram identificados pagamentos em contas na Suíça e nas Bahamas.