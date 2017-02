Governo Trump inicia conversas com México

Estados Unidos — As relações entre o México e o novo governo dos Estados Unidos serão sujeitas a um importante teste, afirmou ontem o presidente Donald Trump. O republicano enviou os secretários Rex Tillerson (Estado) e John Kelly (Segurança Interna) para uma reunião com autoridades mexicanas, que estão furiosas com as promessas da Casa Branca de erguer um muro entre os países e renegociar o acordo comercial entre os países, entre outros assuntos. Os norte-americanos chegam à Cidade do México para preparar uma reunião entre os dois presidentes, e também devem tratar de temas como o tráfico de drogas e a entrada ilegal de imigrantes na fronteira. Segundo um dos principais assessores de Enrique Peña Nieto, o presidente mexicano pode cancelar as conversas com Tillerson e Kelly caso as reuniões preliminares não tragam resultados positivos. Trump parece ciente disso. Em uma reunião com representantes da indústria no país, o presidente afirmou que seus enviados têm uma “viagem dura” ontem. “Teremos uma boa relação com o México, espero. Se não tivermos, não teremos”, afirmou.

“Buraco”

Coréia do Norte — Depois de mais de uma semana de silêncio, a mídia controlada pela Coreia do Norte criticou ontem a morte de um de seus cidadãos em Kuala Lumpur, afirmando que a investigação está cheia de “buracos e contradições”. A publicação oficial, no entanto, não reconheceu que a vítima era Kim Jong Nam, que era meio-irmão do líder de Pyongyang, Kim Jong-un. A publicação poderia ser um sinal da preocupação do país com a crescente especulação internacional de que Pyongyang enviou um esquadrão de sucesso para matar Kim Jong Nam.

Recomeço

Suíça — Negociações de paz na Síria sob tutela da Organização das Nações Unidas (ONU) foram retomadas em Genebra, 10 meses depois do acordo se desfazer por causa da escalada dos conflitos no país devastado pela guerra. O enviado da ONU à Síria, Staffan de Mistura, convocou a primeira reunião matinal com a delegação do governo sírio, liderada por Bashar al-Ja’aafari, ontem. Espera-se que ele se encontre com Nasr Hariri, um membro sênior do maior grupo de oposição, a Coalizão Nacional Síria.s negociações estão acontecendo em meio a uma trégua frustrada.

Aeroporto

Iraque — A polícia federal do Iraque entrou no perímetro do Aeroporto Internacional da cidade de Mosul ontem, assumindo o controle da pista do aeroporto em meio a fortes trocas de tiros com militantes do Estado Islâmico abatidos em vários prédios do aeroporto, segundo autoridades policiais. O avanço veio como parte de uma grande ofensiva que começou cinco dias antes para expulsar o Estado Islâmico a partir da metade ocidental de Mosul, a segunda maior cidade do Iraque. Depois que as forças policiais entraram no aeroporto ficaram sob fogo pesado.

Líder

França — A líder da extrema-direita, Marine Le Pen, segue como favorita para vencer o primeiro turno da eleição presidencial na França, mas ainda ela continua perdendo no segundo turno, de acordo com duas pesquisas divulgadas ontem. Ambas foram realizadas antes do anúncio na quarta-feira de que o veterano centrista François Bayrou irá se aliar a Emmanuel Macron. De acordo com a pesquisa BVA, Marine ganhou 2,5 pontos em duas semanas e agora aparece com 27,5% das intenções de voto no primeiro turno, que acontece no dia 23 de abril.