A programação dos desfiles do Carnaval de São Paulo

Escolas de samba no Anhembi Sexta (24) 23h15 Tom Maior / "Elba Ramalho Canta Em Oração o Folclore do Nordeste - Toque Sanfoneiro: Forró, Frevo e Xaxado..." 0h20 Mocidade Alegre /“A vitória vem da luta. A luta vem da força. E a força... da união!” 1h25 Unidos de Vila Maria / "Aparecida – A Rainha do Brasil. 300 Anos de Amor e Fé no Coração do Povo Brasileiro” 2h30 Acadêmicos do Tatuapé / "Mãe África canta sua história: do berço sagrado da humanidade à abençoada terra do grande Zimbabwe" 3h35 Gaviões da Fiel / "Com as mãos e a guerra de um povo sonhador, surge o contraste de uma nova metrópole- Sampa, lugar dos sonhos, oportunidades e esperança" 4h40 Acadêmicos do Tucuruvi / "Eu sou a arte: meu palco é a rua" 5h45 Águia de Ouro / "Amor com amor se paga. Uma história animal" Sábado (25) 22h30 Mancha Verde / "Zé do Brasil. Um nome e muitas histórias" 23h35 Unidos do Peruche / "A Peruche no maior exalta Salvador, cidade da Bahia, caldeirão de raças, cultura, fé e alegria" 0h40 Império de Casa Verde / "Paz: O império da nova era" 1h45 Dragões da Real / "Dragões canta Asa Branca" 2h50 Vai-Vai / "No xirê do Anhembi, a Oxum mais bonita surgiu... Menininha, mãe da Bahia- Ialorixá do Brasil" 3h55 Nenê de Vila Matilde / "Coré Etuba- A ópera de todos os povos... Terra de todas as gentes... Curitiba de todos os sonhos" 5h Rosas de Ouro / "Convivium. Sente-se à mesa e saboreie" *Compra de ingressos* Ainda há ingressos disponíveis para os dois dias de desfiles. Os ingressos podem ser comprados nas bilheterias do Anhembi. Os valores variam de R$ 90 a R$ 2.420. Na TV A Globo irá transmitir os desfiles a partir das 23h