Rock in Rio terá show do The Offspring

The Offspring: confirmado no Rock In Rio 2017 (foto: Divulgação)

A organização do Rock in Rio confirmou, nesta quinta-feira (23), mais um nome de peso para o festival, em setembro. Trata-se da banda The Offspring. O anúncio foi feito em uma transmissão ao vivo na página oficial do evento no Facebook, na noite desta quinta. Ainda na quinta-feira, foram confirmados os shows de Supla e da banda Doctor Pheabes, no palco Sunset, no dia 24.

O anúncio no Rock In Rio estava prometido para as 20 horas, mas atrasou 25 minutos. E foi feito por sete youtubers, o que não agradou à audiência. A maioria dos comentários criticava a postura dos sete. O show do The Offspring está marcado para o dia 24, mesmo dia do Red Hot Chilli Peppers, segundo publicou o site do Rock In Rio. Até agora, o dia 23 de setembro é o único dia sem uma atração principal confirmada.