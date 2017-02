Evangélicos saem em bloco e pregam no Carnaval de Salvador

GABRIEL CARVALHO SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Quarta atração a desfilar nesta quinta-feira (23), no circuito Barra-Ondina (Dodô), antecedendo, Ivete Sangalo e Wesley Safadão, o bloco Siri com Todi trouxe uma novidade ao Carnaval de Salvador. Com Cid Guerreiro, autor de músicas imortalizadas pela "Rainha dos Baixinhos" como "Ilariê" e "Turma da Xuxa" e a banda Som do Céu, o trio elétrico evangélico conduziu cerca de 200 fiéis pela avenida Oceânica. Eles carregavam faixas e cartazes convidando os foliões a "aceitarem" Jesus. No repertório, músicas gospel de artistas como Aline Barros e Ana Paula Valadão, do grupo Diante do Trono. No fim do circuito, outro grupo de evangélicos faziam pregações e carregavam estandartes com salmos da Bíblia. Nos panfletos distribuídos por 18 integrantes da comunidade Liga da Bíblia, frases como "Arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus". Segundo a missionária periana, Mirta Montalbo, "o objetivo é aproveitar a visibilidade da festa para conscientizar as pessoas da importância do evangelho".