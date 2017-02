Nova Central discute ações contra os projetos que retiram direitos dos trabalhadores

(foto: Geraldo Bubniak)

A Nova Central Sindical de Trabalhadores (NCST), reuniu, na quinta-feira, seus sindicatos filiados para debater sobre pontos importantes para a população. O evento tratou sobre as propostas de Reformas Previdenciária, Sindical e Trabalhista, apresentado pelo governo Temer que vem sendo rechaçada pela maioria esmagadora dos brasileiros. O evento aconteceu no auditório da Federação dos Trabalhadores na Indústria da Construção e do Mobiliário do Estado do Paraná (FETRACONSPAR) e reuniu mais de 150 sindicalistas que aprovaram vários encaminhamentos que irão esquentar o cenário político no Estado do Paraná e no Brasil.

Serão tomadas medidas que vão desde abordagem nos gabinetes dos parlamentares, objetivando angariar apoio para os trabalhadores no sentido de derrubar as propostas do governo, até fixação de mídia extrerna (outdoores) para campanha geral e outros para apelo específico nas regiões dos deputados, além de uma campanha gigantesca nas mídias sociais que com certeza irá viralizar e trará grande exposição ao projeto dos trabalhadores.

Esta grande operação recebeu o nome de Liga da Previdência. Nilton Campos, Secretário de Assuntos Parlamentares da Nova Central, pediu para que a população visite o site oficial da campanha www.ligadaprevidencia.com.br e tome conhecimento do que está acontecendo com os interesse elementares dos trabalhadores e participe desde campanha, curtindo, comentando e compartilhando as ações nas mídias sociais. O presidente estadual da Nova Central, Denilson Pestana, afirmou que tudo será feito para salva e guardar os direitos dos trabalhadores e da sociedade em geral.