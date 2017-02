Clube oficializa renovação de Cueva até junho de 2021

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo oficializou nesta quinta-feira (23) a renovação contratual do meia peruano Christian Cueva. Em seu site oficial, o clube paulista confirmou que o jogador prolongou seu vínculo até junho de 2021. O antigo contrato do jogador tinha duração até 2020 e, dado o bom desempenho desde sua chegada ao futebol brasileiro, com dez gols e oito assistências em 34 jogos com a camisa tricolor, foi valorizado pelo clube. "Além de receber uma valorização merecida pelo bom desempenho que apresenta desde sua chegada, a renovação do Cueva também reforça nosso compromisso de montar uma equipe forte para muitos anos e não apenas uma temporada ou torneio específico. Estamos muito felizes com essa prorrogação e esperamos que ele continue encantando a todos como tem feito desde que o contratamos", disse o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco. "Estou muito feliz de renovar meu contrato com o clube. Agradeço ao presidente e ao técnico Rogério Ceni, porque confiaram em mim", afirmou Cueva. "Estou contente com a oportunidade de seguir aqui e evoluir ainda mais." "Sempre tentei dar o meu melhor para conquistar coisas grandes aqui. Estar em grande time do futebol sul-americano, ser dono da camisa 10 que já foi de grandes jogadores e permanecer aqui por mais tempo mostra que confiam no meu futebol", concluiu. Cueva foi contratado em 2016 pelo São Paulo, após se destacar pela seleção peruana na Copa América de 2015 e chamara a atenção de clubes sul-americanos na Copa Libertadores de 2016.