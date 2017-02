Borja aparece no BID e está liberado para ser inscrito pelo Palmeiras

JOSÉ EDGAR DE MATOS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O nome de Miguel Ángel Borja, principal reforço do Palmeiras para a temporada, foi registrado na tarde desta quinta-feira (23) no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Desta forma, o colombiano está liberado para ser inscrito no Campeonato Paulista. O jogador, maior investimento da Crefisa (parceira palmeirense) para a temporada, desfalcou a atividade desta quinta na Academia de Futebol. Na noite anterior, Borja recebeu o prêmio Rey da América, concedido pelo jornal "El Pais", no Uruguai. Borja é esperado para as atividades desta sexta-feira e pode aparecer como novidade para o jogo de sábado, às 16h30 (de Brasília), contra a Ferroviária, no Allianz Parque. Com a publicação do nome de Borja, o Palmeiras corre para inscrever o atacante no Campeonato Paulista; a previsão é a regularização do colombiano, que ocupará a vaga do lesionado Moisés, ainda para esta quinta-feira. Para efetuar a substituição, o Palmeiras apresentou um laudo médico à Federação Paulista de Futebol (FPF), no qual comprova a impossibilidade de Moisés retornar ainda na atual edição do torneio -o documento está sob análise de um comitê de médicos da entidade. O tempo estimado para o retorno do meio-campista é de pelo menos seis meses, período que garante a possibilidade, via regulamento, da troca no grupo de 28 inscritos. Miguel Borja chegou ao Palmeiras por um investimento de R$ 35 milhões –transferência e luvas– da Crefisa. O colombiano se destacou na temporada passada pelo Atlético Nacional e surge como candidato a uma vaga no time titular de Eduardo Baptista.