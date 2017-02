Membros de organizada invadem CT

MARCELLO DE VICO SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cerca de 30 torcedores de uma organizada do Santos invadiram o CT Rei Pelé na tarde desta quinta-feira (23) para uma cobrança pelos últimos resultados do time. Quinze deles foram recebidos dentro do auditório e tiveram uma conversa com o técnico Dorival e o ex-jogador Elano, hoje membro da comissão técnica. Segundo apurou a reportagem, os torcedores não foram autorizados a entrar no CT, mas acabaram aproveitando a saída de um carro para adentrar o local. Com isso, alguns deles foram convidados para uma conversa com Dorival Júnior e Elano. O Santos, por sua vez, alega que os torcedores não invadiram o CT e que, após conversa com membros do clube e da segurança, foram autorizados a entrar. A reunião com a dupla durou cerca de 20 minutos e tudo aconteceu de forma pacífica, apesar da invasão. Algumas viaturas da Polícia Militar foram acionadas, mas permaneceram fora das dependências do CT. O Santos acumula uma sequência de três jogos sem vitórias no Campeonato Paulista: derrotas por 3 a 1 para o São Paulo e 1 a 0 para a Ferroviária, ambas na Vila Belmiro, e empate por 0 a 0 com o Ituano, em Itu. Os comandados de Dorival Júnior voltam à Vila Belmiro no próximo sábado (25) para encarar o Botafogo, pela sexta rodada do Paulista. O time do litoral ocupa apenas a terceira posição do Grupo D do Estadual, com sete pontos em cinco jogos.