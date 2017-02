Festa não é exclusiva do Brasil

O Carnaval não é uma exclusividade brasileira. A festa é realizada em outros países, apesar de algumas diferenças. Ela acontece na Suiça, Equador e até no Canadá.



Suiça — O carnaval suiço acontece na Basiléia, com início na segunda-feira, antes da quarta de Cinzas. De madrugada, as pessoas saem às ruas fantasiadas ao som de músicas festivas com flautas e tambores

Equador — No Equador a festa tem duração de duas semanas. Uma das manifestações mais comuns é jogar balões cheios d’água uns nos outros. Carros alegóricos são enfeitados com flores e frutas e saem em desfile

Canadá — Os canadenses fazem festa em Quebec, e ela dura até três semanas. Neste período, são realizados concertos musicais, paradas noturnas, e até competições de esculturas de gelo, já que nesta época, ainda faz frio no país

Japão — Com influência brasileira, no Japão é realizado o Asakusa Samba Carnival, que conta com carros alegóricos, baianas, samba cantado em português e até passistas vestindo roupas importadas do Brasil

França — A folia acontece em Nice, com bonecos gigantes, festa na rua e uma batalha das flores

Eslovenia — A festa na eslovênia mistura as crenças populares e religião, e culmina na quarta-feira de Cinzas com o enterro do pust, um boneco que simboliza todos os males

Itália — O famoso Carnaval de Veneza lota a cidade de turistas, numa espécie de baile de máscaras ao ar livre. Festas acontecem por todos os locais, desde palácios, até mesmo nas ruas

Colômbia — O Carnaval de Bogotá foi considerada pela Unesco como “Obra Mestra do Patrimônio Oral e Intangível da Humanidade”, tem o clímax com a Batalha das Flores