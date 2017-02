Litoral do Paraná espera 1,5 milhão de foliões neste Carnaval

Guaratuba: expectativa de lotação (foto: Franklin de Freitas)

O Carnaval no Litoral do Estado deve receber pelo menos 1,5 milhão de visitantes entre hoje a quarta-feira de Cinzas. No começo da semana, a expectativa era grande, já que haviam poucas vagas em hoteis e pousadas dos municípios do Litoral.

Para a festa, a Polícia Militar divulgou ontem que são mais de dois mil policiais trabalhando no Litoral durante o Carnaval, e que as ações serão intensificadas nestes dias para garantir o sossego e a segurança dos vistantes.