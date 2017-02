Temporada já tem 11 mortes na água

Durante o feriado de Carnaval, o Corpo de Bombeiros intensifica as ações no Litoral para evitar acidentes. Com aumento do fluxo de pessoas nas praias, o número de afogamentos também cresce e os Bombeiros alertam sobre os perigos de tomar banho em áreas com correntes de retorno ou repuxo. Desde o início da temporada, já foram registrados 931 resgates e 11 óbitos por afogamento no Litoral do Paraná.

As correntes de retorno ou agueiros podem ser definidas como o refluxo do volume de água que retorna da costa para o mar, em virtude da força gravitacional. É possível identificar o fenômeno em regiões em que as ondas não quebram.