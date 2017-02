Eptran faz blitze da Lei Seca em Curitiba

Nesta semana que antecede o feriado de Carnaval, agentes da Escola Pública de Trânsito (Eptran) fazem um trabalho de prevenção com motoristas que circulam por ruas de grande movimento. Nas blitze educativas e abordagens eles entregam material informativo sobre a Lei Seca.

Hoje, a entrega do material educativo será no cruzamento da Tibagi com a Visconde de Guarapuava e amanhã, no cruzamento da Avenida Presidente Affonso Camargo com a Mariano Torres e Sete de Setembro, no Centro. As abordagens são feitas das 8h30 às 12 horas e das 14 às 18 horas.