Rock in Rio terá show do The Offspring

A organização do Rock in Rio confirmou, ontem, mais um nome de peso para o festival, em setembro. Trata-se da banda The Offspring. O anúncio foi feito em uma transmissão ao vivo na página oficial do evento no Facebook, na noite desta quinta. Ainda ontem, foram confirmados os shows de Supla e da banda Doctor Pheabes, no palco Sunset, no dia 24. O anúncio no Rock In Rio estava prometido para as 20 horas, mas atrasou 25 minutos. E foi feito por sete youtubers, o que não agradou à audiência. A maioria dos comentários criticava a postura dos sete. Na transmissão, eles não disseram em que dia a banda iria se apresentar. O show do The Offspring está marcado para o dia 24, mesmo dia do Red Hot Chilli Peppers, segundo publicou o site do Rock In Rio. Até agora, o dia 23 de setembro é o único dia sem uma atração principal confirmada.

Lázaro Ramos critica filme indicado ao Oscar

O ator Lázaro Ramos utilizou sua conta no Instagram para fazer uma crítica a respeito do filme Um Limite Entre Nós, também conhecido por seu nome original, Fences, dirigido por Denzel Washington. Para Lázaro, o filme peca por não conseguir se diferenciar com sucesso de uma peça de teatro, como em algumas marcações de cena, trazendo "vícios" teatrais e com textos grandes demais. "Quando quero ver teatro, pago meu ingresso e vejo uma peça. Quando quero ir ao cinema, pago meu ingresso e vou a uma sala. História boa, atores bons, mas acredito que o Denzel ainda tem que aprimorar como transformar teatro em cinema", disse. Em seguida, porém, fez questão de ressaltar o trabalho de atuação de Viola Davis, a "melhor atriz do mundo".

MAIS

Veja lista de indicados ao Oscar e palpites sobre os possíveis vencedores em

http://www.bemparana.com.br/coisadecinema/palpites-para-o-oscar-2017/

Dançarino de Katy Perry cai do palco durante show no BRIT Awards

A cantora Katy Perry levou o seu novo single, "Chained To The Rhythm", para o palco da premiação BRIT Awards, no Reino Unido, na noite de quarta-feira, em mais uma apresentação com protestos contra as medidas de políticos conservadores no mundo, como Donald Trump e a primeira-ministra britânica Theresa May, que viraram gigantes caveiras. Mas, apesar do caráter político da apresentação, o que chamou a atenção no show e se tornou viral nas redes sociais foi o momento em que um dos dançarinos da cantora, com um figurino remetendo a uma casa, cai do palco em cima da plateia.

Filha de Datena será capa da próxima Playboy

A filha do apresentador José Luiz Datena, do Brasil Urgente (Rede Bandeirantes), será a capa da edição de março da revista Playboy. Letícia Datena é apresentadora e modelo e já havia sido convidada para posar para a revista no passado. "A revista já tinha me convidado algumas vezes, na primeira eu tinha 18 anos, mas nunca achei interessante sair na capa. Estou bastante ansiosa", disse ao site da Playboy. Seu pai, porém, não gostou da ideia. "Quando a Letícia me falou, eu fui contra, mas ela é que manda na vida dela", disse o apresentador ao "UOL".

Demi Lovato diz que fica nervosa quando seu namorado entra no ringue

Demi Lovato namora o brasileiro Guilherme "Bomba" Vasconcelos, lutador de MMA. Na última quarta-feira, a cantora esteve no The Ellen Degeneres Show e assumiu que fica nervosa quando o namorado entra no ringue. Ellen disse à cantora que a modalidade do namorado era ridiculamente perigosa, e Demi concordou. "Você não fica nervosa quando ele está no ringue?", perguntou a apresentadora. A resposta da convidada foi que "sim, claro". "Deve ser difícil estar com alguém que... Mas ele costuma ganhar?", questionou Ellen. Demi confirmou e disse que não se sente mal pelas pessoas em que seu namorado bate durante a luta.

Níver do dia

Tamara Taxman

Atriz nascida nos EUA

70 anos