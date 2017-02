Em rede social, Corinthians brinca com erro de árbitro no clássico

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em uma mensagem na sua conta oficial no Twitter, o Corinthians brincou com a confusão feita pelo árbitro Thiago Duarte Peixoto durante o clássico contra o Palmeiras. A mensagem mostrava uma foto de Maycon com uma máscara de Gabriel e de Gabriel com uma máscara de Maycon (veja abaixo). "Tudo pronto pro Carnaval! O Maycon sairá de Gabriel; e o Gabriel sairá de Maycon", diz o texto publicado junto com a imagem. Mais tarde, o clube postou imagens das máscaras, para que os torcedores pudessem recortar e usar no Carnaval. O árbitro Thiago Duarte Peixoto, 37, errou ao expulsar o volante Gabriel aos 45 minutos do primeiro tempo do clássico. O jogador corintiano, que já tinha o cartão amarelo, não participou da jogada que resultou na falta sobre o atacante Keno, do Palmeiras. No lance, o palmeirense foi puxado pelo volante Maycon, da equipe alvinegra. Quase duas horas após a partida, Peixoto se pronunciou e admitiu o erro. "Quando levantei a cabeça o Gabriel estava na minha frente e erroneamente o expulsei. Foi um equívoco em um lance pontual e assumo o meu erro. Após a partida, tive um feedback da comissão de arbitragem", disse Peixoto. Ele foi afastado por prazo indeterminado pela Comissão Estadual de Arbitragem da Federação Paulista de Futebol (FPF). De acordo com a entidade, o árbitro "passará por avaliações técnicas, psicológicas e físicas, após atuação no clássico entre Corinthians e Palmeiras, pela 5ª rodada do Campeonato Paulista".