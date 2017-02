The Offspring tocará no Rock in Rio na mesma noite de Red Hot Chili Peppers

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A banda californiana The Offspring irá tocar no Rock in Rio, no Palco Mundo, em 24 de setembro, mesmo dia dos seus conterrâneos do Red Hot Chili Peppers, anunciou nesta quinta (23) o festival. O Offspring já havia tocado na edição 2013 do Rock in Rio. A banda de punk rock foi formada em 1984 na cidade de Huntington Beach, na Califórnia, pelo vocalista e guitarrista Dexter Holland e pelo baixista Greg K. Mas foi dez anos mais tarde, com o álbum "Smash", que atingiram sucesso. Hoje, além de Holland e K., integram a banda o guitarrista Kevin "Noodles" Wasserman e o baterista Pete Parada. Entre os sucessos do grupo, estão "Self Esteem", "Come Out e Play (Keep 'em Separated)", "The Kids are not Alright" e "You're Go to Far, Kid". OUTRAS ATRAÇÕES O festival já confirmou outras atrações estrangeiras, como Justin Timberlake -que se apresenta em 17/9-, Lady Gaga -no dia 15 de setembro-, Fergie -que canta no dia 16 de setembro-, o cantor britânico Billy Idol -que subirá ao palco em 21 de setembro- e a banda americana Bon Jovi, que encerrará a noite do dia 22 de setembro. A maior expectativa, no entanto, é pela vinda da banda britânica The Who. É a primeira vez que o grupo tocará no Brasil. Entre os brasileiros, haverá show de Ney Matogrosso e Nação Zumbi, no dia 22, para resgatar canções dos Secos e Molhados, Skank e Ivete Sangalo. Disponibilizados em uma venda antecipada, em novembro, 120 mil ingressos para o Rock in Rio se esgotaram antes do anúncio da programação completa do festival. A venda oficial de ingressos ocorrerá só em abril de 2017. A sétima edição do Rock in Rio acontece nos dias 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 24 de setembro de 2017, no Parque Olímpico.