Quem passar o feriado de carnaval em Curitiba poderá visitar os espaços expositivos do Governo do Estado. Os museus estarão abertos com horário especial. Nos dias 25 e 26 de fevereiro os espaços funcionam no horário normal de fim de semana. Na segunda abrem apenas o Museu Paranaense (MP) e o Museu de Arte Contemporânea do Paraná (MAC – PR). Já na terça-feira, os espaços funcionam em horário de fim de semana