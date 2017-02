Ceasas fecham só na terça-feira

As cinco unidades da Ceasa no Paraná — Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu —, estarão fechadas no próximo dia 28 de fevereiro, terça-feira de Carnaval. No dia 27 de fevereiro, segunda-feira, e 1º de março, quarta-feira, os cinco mercados atacadistas da empresa estarão abertas normalmente. A Administração central da Ceasa Paraná, em Curitiba, terá ponto facultativo na segunda-feira, dia 27 de fevereiro. Na quarta-feira, dia 1º de março, as atividades voltam ao normal a partir das 12 horas