Wesley Safadão arrasta multidão em bloco no Carnaval de Salvador

GABRIEL CARVALHO SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - No segundo dia oficial de Carnaval em Salvador, que começou oficialmente na quinta (22), o cantor Wesley Safadão fez uma mistura de ritmos em sua passagem pelo circuito Dodô (Barra/Ondina) e arrastou uma multidão puxando o bloco Cocobambu. O cearense diversificou o repertório e cantou desde hits da axé music como "A Santinha Perdeu o Juízo" até músicas já conhecidas de seus fãs. Safadão estava à vontade e ensinava, de cima do trio, alguns passos da sua coreografia aos foliões. Além de passear pelo forró e pelo sertanejo, Safadão emendou um funk com a participação do MC Kevinho, que colocou o público para dançar ao som de "Olha a Explosão". Bem humorado, o artista levou os fãs ao delírio ao passar pelo Morro do Gato, um dos pontos tradicionais do carnaval de Salvador, no circuito Barra/Ondina. A adolescente Marilia Prado, 16, disse que já foi a todos os shows do artista cearense em Salvador e preferiu o calor do bloco ao conforto do camarote para acompanhá-lo no percurso. DETECTORES O folião que chegava para curtir a festa levava pelo menos dez minutos na fila para ultrapassar as barreiras instaladas pela Polícia Militar. Neste ano, foram colocados 46 portais com câmeras de monitoramento e detectores de metais nos circuitos do Pelourinho e Campo Grande, além da Barra/Ondina. Turista do Rio Grande do Sul, Ana Luisa Rockemback, 29 anos, disse aprovar a medida. "É um tempo perdido que pode ajudar a salvar vidas", disse. Já o comerciante Paulo Garcia, 43, questiona a eficácia. "Vi algumas pessoas sendo dispensadas da abordagem", disse. Em nota, a PM afirma que "a proposta é abordar o maior número possível de pessoas que entram nos circuitos oficiais da folia e com isso ampliar a sensação de segurança dos foliões e demais atores do Carnaval da Bahia".