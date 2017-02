Coritiba perde para o ASA, é eliminado e ouve protestos

Coritiba e ASA no Couto Pereira: torcida gritou "time sem vergonha" (foto: Geraldo Bubniak)

O Coritiba está fora da Copa do Brasil 2017. A eliminação ocorreu nessa quinta-feira (dia 23) à noite, com a derrota por 2 a 0 para o ASA, no Couto Pereira. Pelo novo regulamento, a disputa nessa segunda fase ocorre em jogo único. Ao contrário da primeira fase, dessa vez não existia a vantagem de empate para nenhuma equipe. Em caso de igualdade no placar, a decisão da vaga seria nos pênaltis.

Na terceira fase, o ASA vai enfrentar o vencedor do duelo entre Paraná x Bahia, no sábado. A equipe de Alagoas, que disputa a Série C do Brasileiro, já somou 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota na temporada 2017. A única derrota foi para o CEO, pelo campeonato estadual.

A partida foi marcado por protestos nas arquibancadas. A torcida gritou “time sem vergonha” para os jogadores do Coritiba.

PREMIAÇÃO

O Coritiba acumulou R$ 1,1 milhão em cotas na Copa do Brasil 2017 (R$ 500 mil por participar da 1ª fase e R$ 625 pela 2ª). Todo time que chega à 3ª fase garante mais R$ 680 mil.

O zagueiro Juninho foi o pior em campo na partida. Veja notas para os jogadores do Coritiba.

TÉCNICO

O técnico Carpegiani completou 32 jogos no comando do Coritiba, com 11 vitórias, 10 empates e 11 derrotas.

DESEMPENHO

O Coritiba jogou mal na partida com o ASA, com erros na defesa, no meio-campo e no ataque. O time segue sem jogar bem em 2017. Até fez uma partida consistente contra os reservas do Paraná Clube, mas sofreu para derrotar o lanterna Foz e teve uma atuação repleta de erros bizarros no empate com o Vitória da Conquista, pela primeira fase da Copa do Brasil. Para completar, desempenho ruim na derrota para o Cianorte e no empate com o Cascavel.

ESCALAÇÃO

Para o jogo com o ASA, o Coxa não contava com Galdezani, suspenso, e outros quatro em recuperação: Rildo, Alan Santos, João Paulo e Yan. Os recém-contratados Anderson e Daniel ainda não foram relacionados para essa partida. O lateral-direito Dodô também não foi chamado para esse jogo. O esquema tático era o 4-3-3, com um volante e dois meias ofensivos.

ESTREIAS

As novidades no time eram o volante Jonas (ex-Flamengo e Dinamo Zagreb), que estreou pelo Coxa, e o meia Kady, que fez sua primeira partida como profissional.

PRIMEIRO TEMPO

O ASA mostrou força física e boa organização defensiva. E jogou recuado, esperando um erro do adversário. O Coritiba controlou o meio-campo e teve mais posse de bola, mas encontrou dificuldades para criar. No setor ofensivo, Neto Berola foi o único a levar algum perigo. Os meias Kady e Thiago Lopes e o ponta Henrique Almeida pouco produziram. O primeiro tempo ficou marcado por fortes divididas, alguns lances violentos e discussões entre os jogadores. Aos 45 minutos, veio a falha que o ASA tanto esperou. Téssio cobrou escanteio, Juninho ficou parado e deixou Eron livre para cabecear: 1 a 0.

SEGUNDO TEMPO

O Coritiba voltou com uma alteração para o segundo tempo. O ponta Iago entrou no lugar do meia Kady. Iago ficou improvisado como meia e o esquema tático continuou o mesmo. A pressão aumentou e Iago levou perigo em dois chutes de fora da área. Mas o ASA quase fez o 2º, em chute de longa distância que tocou no travessão. Aos 15, saiu Werley, que atuava na lateral-direita, e entrou o volante Fabrício. O meia Thiago Lopes passou a jogar na lateral-direita e o time seguiu no 4-3-3. Aos 20, troca de um ponta por outro: saiu Berola e entrou Léo Santos. O Coxa avançou e partiu para a pressão total, com muita vontade e pouca organização. Aos 47, o ASA fez 2 a 0, em bela cobrança de falta de Leandro Kivel.

CORITIBA 0 x 2 ASA

Coritiba: Wilson; Werley (Fabrício), Walisson Maia, Juninho e Carlinhos; Jonas, Kady (Iago) e Thiago Lopes; Neto Berola (Léo Santos), Henrique Almeida e Kleber. Técnico: Carpegiani

ASA: Luís Cetin; Douglas, Eron, André Lima e Aírton; Nata, Leanderson (Alisson), Mazinho, Doda (Palhinha) e Téssio (Junior Mandacaru); Leandro Kivel. Técnico: Maurílio Silva

Gols: Eron (45-1º) e Leandro Kivel (47-2º)

Cartões amarelos: Henrique Almeida, Jonas (C). Leandro Kivel, Doda, Eron, Mazinho, Luís Cetin, Palhinha (A)

Árbitro: Paulo H. Schleich Vollkopf (MS)

Público: 5.163 pagantes (5.563 total)

Renda: R$ 74.385,00

Local: Couto Pereira

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

2 – Falta perto da área. Carlinhos bate no ângulo. O goleiro espalma.

28 – Contra-ataque. Carlinhos avança e, em vez de passar, tenta o chute de fora da área. A zaga bloqueia.

30 - Falta na esquerda. Kady cruza. Walisson Maia cabeceia sobre o gol.

41 – Boa troca de passes do Coxa. A bola chega até Henrique Almeida, na meia-lua. Ele gira e chuta rasteiro. O goleiro segura.

42 – Téssio cruza da esquerda. Leandro Kivel cabeceia perto, sobre o gol.

45 – Gol do ASA. Téssio cobra escanteio. Eron aparece livre no meio da pequena área e cabeceia no canto.

Segundo tempo

6 - Juninho cabeceia mal, para trás. Leandro Kivel entra livre na área. Walisson Maia acerta o carrinho e salva o Coritiba.

8 – Iago solta a bomba de fora da área. A bola passa perto, sobre o gol.

11 – Iago chuta de fora da área. O goleiro espalma.

12 – Mazinho chuta de longe. Wilson espalma e a bola bate no travessão.

18 – Thiago Lopes cruza. Walisson Maia cabeceia sobre o gol.

23 – Kleber divide com André Lima, cai e pede pênalti.

24 – Falta na esquerda. Carlinhos cruza. Kleber cabeceia sobre o gol.

47 – Gol do ASA. Falta perto da área. Leandro Kimel solta uma bomba e acerta o ângulo.