Jornalista há mais tempo preso no mundo é libertado no Uzbequistão

RAFAEL GREGORIO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jornalista Muhammad Bekjanov foi libertado nesta quarta-feira (22), no Uzbequistão, após quase 18 anos na prisão. Segundo as ONGs Human Rights Watch e a Repórteres sem Fronteiras, ele é o jornalista que mais tempo ficou preso em todo o mundo por razões ligadas à repressão política. Bekjanov era membro do partido de oposição Erk (Liberdade) e editor de um dos maiores jornais independentes do país à época. Ele foi preso em 1999, em Kiev, na Ucrânia, onde se exilara dois anos antes, na sequência de uma série de atos repressivos ordenados pelo então ditador, Islam Karimov (1938-2016), contra opositores. Karimov foi o primeiro -e, até sua morte, o único- mandatário uzbeque. Ele assumiu o poder em 1991, após a independência do Uzbequistão, na sequência do colapso da antiga União Soviética. Ficou conhecido pelo autoritarismo e por suprimir direitos de opositores em nome do combate ao extremismo islâmico no país de maioria muçulmana. Detido sem direito a defesa, segundo reportagens da época, e enviado à força de volta ao país, Bekjanov foi condenado a 30 anos de prisão sob a acusação de planejar um atentado contra Karimov. Sigiloso, o julgamento se deu em meio a relatos do acusado e de entidades de que o jornalista havia sido torturado com choques elétricos, espancamento e sufocamento para confessar o crime. DESCASCAR CENOURAS Bekjanov é o quarto prisioneiro político libertado no Uzbequistão desde a morte de Karimov, em agosto de 2016. Na campanha que o levou ao poder, o atual presidente do país, Shavkat Mirziyoyev, prometeu reformar o sistema de Justiça local e resguardar direitos e garantias dos cidadãos. O país ainda tem dezenas de presos políticos, incluindo um colega de Bekjanov, o também jornalista Yusuf Ruzimuradov, condenado sob semelhante acusação. Ambos já teriam direito à liberdade há anos, segundo as regras processuais uzbeques, mas tiveram as sentenças ampliadas em diversas oportunidades sob acusações contestadas pela oposição, como a de "falhar ao descascar cenouras". Em dezembro, o Comitê para a Proteção dos Jornalistas, nos Estados Unidos, denunciou que ele havia sido transferido para uma cela solitária. Em entrevista à rede britânica BBC, em 2014, a filha do jornalista, Aygul Bekjanova, relatou que na última vez em que sua mãe foi autorizada a visitá-lo, dois anos antes, Bekjanov sofria de tuberculose e não tinha a maioria dos dentes. Ambas vivem exiladas nos Estados Unidos, para onde Bekjanov deve, agora, solicitar autorização para viajar.