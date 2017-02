Após ataques a ônibus, passageiros ficam sem transporte público no AM

MARTHA ALVES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os passageiros de Manaus (AM) ficaram sem transporte público para voltar para casa no final da noite desta quinta-feira (23) após ao menos cinco ataques a ônibus. Todos os veículos foram recolhidos às 22h, de acordo com o Sinetram (Sindicato das Empresas de Transportes de Manaus). O Sinetram informou que as empresas até tentaram manter a circulação dos coletivos, mas os motoristas se recusaram a trabalhar devido à falta de segurança. Segundo o sindicato, os ônibus devem voltar a funcionar normalmente nesta sexta (24). Os pontos de ônibus ficaram lotados de usuários que não tinham como voltar para casa. Estudantes chegaram a fazer protesto nas ruas da cidade contra a falta de coletivos. Nas redes sociais, várias pessoas postaram mensagens reclamando que a paralisação dos motoristas ocorreu na mesma semana que a tarifa aumentou para R$ 3,80. Alguns internautas escreveram que a cidade não tem bons ônibus e que algumas pessoas perderam a razão ao colocaram fogo neles. Um internauta postou que ficou duas horas em um ponto de ônibus próximo à faculdade e que precisou contar com as pessoas que possuem carro para voltar para casa.