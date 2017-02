Rodízio de carros em São Paulo é suspenso durante feriado de Carnaval

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rodízio municipal de veículos em São Paulo será suspenso durante o feriado de Carnaval, segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego). Os motoristas poderão circular livremente no centro expandido (veja mapa abaixo) da cidade nos dias 27 (segunda), 28 (terça) e 1° de março. O rodízio, que vale desde 1997, será retomado na próxima quinta (2), com restrição aos carros com placas final 7 e 8 nos horários de pico (das 7h às 10h e das 17h e 20h). As demais restrições, como a de Trânsito de Veículos Automotores Pesados (rodízio de placas de caminhões) e a ZMRC (Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões) continuam a vigorar normalmente. De acordo com o CTB (Código de Trânsito Brasileiro), o motorista que trafegar em locais e horários não permitidos será penalizado com infração média, e receberá quatro pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e multa de R$ 130,16. A Zona Azul funcionará conforme sinalização existente -os horários de ativação estão dispostos nas placas indicativas. Rodízio - Proibido circular no centro expandido de São Paulo, das 7h às 10h e das 17 às 20h