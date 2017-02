Protesto contra estupro de jovem por policial tem confronto em Paris

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um protesto organizado por estudantes de ensino médio em Paris contra o estupro de um jovem negro por um policial terminou em confronto com a tropa de choque nesta quinta-feira (24). Centenas de estudantes bloquearam as entradas de mais de dez escolas antes de sair em passeata, que não teve autorização das autoridades. A polícia usou gás lacrimogêneo para dispersar o protesto e prendeu 26 pessoas. Jovens atiraram objetos e vandalizaram propriedades. A manifestação foi a última de uma série de atos contra a violência policial na França, iniciada após um jovem de 22 anos identificado como Theo ser estuprado por um policial com um cassetete em 2 de fevereiro. A vítima, que está hospitalizada devido a ferimentos no ânus e na cabeça, pediu calma à população, e sua família disse ter fé no sistema de Justiça. Quatro policiais foram suspensos e estão sendo investigados pelo incidente -um deles responde pela suspeita de estupro e os outros três por uso desnecessário de força. A ministra da Educação da França, Najat Vallaud-Belkacem, disse compreender a "emoção" dos jovens sobre o caso, mas pediu calma e criticou o uso da violência. "Estou pedindo calma porque excessos assim, como usar violência e bloquear a entrada de lugares, são inaceitáveis. O Estado demonstrará firmeza considerável", disse à TV Public Senat.