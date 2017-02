Bombeiros encontram corpo carbonizado em casa em Antonina

A Corpo de Bombeiros atendeu na noite de quinta-feira (23) o incêndio de uma casa em Antonina, no Litoral do Paraná, na comunidade do Rio Pequeno. O acionamento foi as 23:40 de quinta feira (23/02) e a equipe de cinco bombeiros chegou ao local pouco após a meia noite. Lá, Deparou-se com uma residência improvisada que já havia sido tomada pelas chamas.

Os trabalhos de combate aos focos restantes e rescaldo duraram até às 2h40. No local, foi encontrado o corpo carbonizado de um adulto. Moradores identificaram o morador da residência como Cueligo Braga, de 84 anos, porém está identificação precisa de confirmação da polícia civil. As causas do incêndio e da morte também serão devidamente apuradas.