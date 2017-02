Palmeiras segurará Borja para depois do Carnaval

JOSÉ EDGAR DE MATOS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O colombiano Miguel Ángel Borja depende apenas de um último obstáculo burocrático para se apresentar à disposição do técnico Eduardo Baptista. No entanto, outras questões ainda separam o grande reforço do Palmeiras de, enfim, estrear pelo clube. A previsão é de que o primeiro jogo ocorra apenas depois do Carnaval. Já com o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e com a previsão da inscrição no Campeonato Paulista para esta sexta-feira, Borja corre para se ajustar fisicamente ao restante do grupo de jogadores palmeirenses. Apesar de participar da pré-temporada pelo Atlético Nacional-COL, Borja trabalhou timidamente com bola na Academia de Futebol –a maioria das vezes em treinos técnicos em campo reduzido. Por este motivo, Borja é descartado para o compromisso de sábado contra a Ferroviária, às 16h30 (de Brasília), no Allianz Parque. A aparição no BID, ocorrida na última quinta, gerou expectativa sob a possível estreia na próxima rodada. O atacante terá a próxima semana para se apresentar nas condições físicas ideais para o confronto da próxima sexta-feira contra o Red Bull. Antes de pensar em jogar, o novo centroavante palmeirense passará pelo tradicional processo de apresentação. Ainda sem local definido, o Palmeiras planeja protocolar a contratação milionária em um evento na próxima semana –provavelmente na quarta-feira. A apresentação de Miguel Ángel Borja, novo presente da patrocinadora Crefisa para o clube, contará com as presenças de Leila Pereira e José Roberto Lamacchia, casal dono da empresa e recém-eleitos membros do Conselho Deliberativo palmeirense.