Centro oferece aulas gratuitas de meditação em Curitiba

O centro de referência em yoga e meditação Ciência Meditativa oferece práticas gratuitas de meditação semanalmente no espaço de Curitiba, na Praça do Japão. O objetivo é incentivar o hábito da meditação diária para mais qualidade de vida. As práticas são conduzidas pelo professor Guilherme Nevola.

A meditação traz uma série de benefícios para a mente e o corpo. Entre os resultados comprovados da prática regular estão o controle da ansiedade e estresse, melhora nos quadros de hipertensão, tensão pré-menstrual, dores crônicas e insônia, além da diminuição dos níveis de colesterol, fortalecimento da imunidade e aumento da produção de serotonina, o chamado “hormônio do bem-estar”.



Embora as práticas contemplativas estejam em todas as religiões (umbanda, catolicismo, islamismo e budismo, por exemplo), a meditação não precisa estar associada às crenças espirituais.



A prática, que exige concentração e disciplina, provoca a auto-observação das emoções, acalmando corpo e mente. Com o corpo imóvel, em posição confortável e com a coluna ereta, esse exercício de percepção começa com o foco da atenção na respiração, em uma imagem, som ou mantra (verso pronunciado segundo prescrições ritualísticas e musicais). Segundo o professor, a meditação ajuda a compreender e controlar as emoções, mudando a postura diante da vida. “No dia a dia, a tendência é agirmos com reações instintivas às demandas do cotidiano. A meditação nos faz entrar em contato com a nossa mente, aumentando a consciência das nossas ações e pensamentos”, explica.



As práticas de meditação podem começar com cinco minutos, embora o ideal sejam intervalos maiores de tempo. Associada às várias modalidades da yoga, a meditação de qualidade faz o “fechamento” de práticas como a do Hatha Yoga. “Todas as técnicas do Hatha Yoga servem à meditação. Fazemos posturas, exercícios de respiração e o relaxamento com o objetivo de meditar com qualidade”, diz Nevola.



As sessões de meditação gratuita no Ciência Meditativa acontecem semanalmente, às quintas-feiras, ao meio dia. Para fazer inscrição, basta entrar em contato pelo email contato@cienciameditativa.com ou pelo telefone (41) 3242-6699.



Sobre o Ciência Meditativa

Criado em 2003, pelo professor Vítor Caruso Jr., o Ciência Meditativa é um centro de referência em saúde integral, yoga e meditação. Além das aulas regulares de Hatha Yoga, Kundalini Yoga, Yoga para Crianças e laboratório de Asthanga Yoga, o espaço oferece aulas abertas, cursos, oficinas e workshops.



Serviço:

Grupos de meditação (gratuito)

Quintas-feiras, às 12h

Ciência Meditativa - Curitiba

Avenida Sete de Setembro, 5011, sala 1303, Batel

Telefone: (41) 3242-6699

Email: contato@cienciameditativa.com

www.cienciameditativa.com