Carnaval terá calor e chuva em grande parte do país

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Carnaval será de muito calor e pancadas de chuva isoladas em grande parte das capitais brasileiras onde a folia é tradição. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), apesar da alta umidade, a previsão é de temperaturas máximas acima de 30ºC tanto na Região Sudeste quanto no Nordeste. As informações são da Agência Brasil. No Rio de Janeiro, o tempo permanece nublado a parcialmente nublado durante todo o dia de hoje (24) e há possibilidade de chuva a partir de amanhã (25), quando a temperatura máxima chega a 38ºC. No domingo (26) e na segunda-feira (27), a previsão é de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A partir de hoje, em São Paulo, podem ocorrer pancadas de chuva e trovoadas isoladas, que devem se manter por todo o fim de semana, até a segunda-feira. A máxima, durante o período, será de 33ºC. No domingo, a temperatura começa a cair, e a mínima prevista é de 18ºC na segunda, quando chove pontualmente forte, sobretudo de madrugada. No Recife, a temperatura se mantém estável durante praticamente todos os dias de folia, com máxima de 33ºC e mínima de 23ºC, além de tempo parcialmente nublado e pancadas de chuva isoladas pelo menos nos próximos quatro dias. Em Salvador, a previsão também é de pancadas de chuva isoladas. O tempo deve melhorar um pouco amanhã, quando não há previsão firme de chuva. No domingo e na segunda, volta a chover na capital baiana, com máxima de 31ºC e mínima de 23ºC.