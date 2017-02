Floração das árvores embeleza o verão de Curitiba

(foto: Cesar Brustolin/SMCS)

Quem passa um pouco mais atento por Curitiba pode ter notado que as ruas ganharam um colorido especial nos últimos dias. A época mais quente favorece a floração de árvores como quaresmeiras, extremosas e cássias, típicas de verão.

Elas estão espalhadas por diversas regiões da cidade, segundo conta o engenheiro florestal Jaime Luiz Cobalchini, que trabalha há mais de 20 anos no Horto da Barreirinha, da Diretoria de Produção Vegetal da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

“Em alguns pontos é possível vê-las agrupadas, como é o caso das quaresmeiras que ficam ao lado do Palácio 29 de Março, o prédio da Prefeitura de Curitiba”, aponta. Sua floração acontece no fim do verão e, novamente e elas podem ser encontradas também em maior quantidade no bairro Portão, nas avenidas Kennedy e Iguaçu.

Mas são as extremosas, com a coloração variando desde o branco até o rosa escuro, a espécie mais presente na arborização da cidade, conta o engenheiro. “Isso acontece por causa do seu porte e adaptação, sem contar a beleza da floração”, justifica. As árvores de tronco liso e marmorizado chegam até seis metros de altura e podem ser vistas nas ruas José de Alencar, Eurípedes Garcez do Nascimento, bairros Guabirotuba, Batel e Ahú.

Já o amarelo da estação é garantido pelas cássias, mais presentes na Linha Verde, pelo bairro Alto da XV e próximas à PUC, na Avenida Salgado Filho. A árvore pode atingir de cinco a dez metros de altura e as suas flores aparecem em cachos de até 30 centímetros d