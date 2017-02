Destaques da programação (de 25 de fevereiro a 3 de março)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV paga: - SÁBADO, 25 HBO, 23h. ESPECIALISTA EM CRISE Título original: Our Brand Is Crisis Produção: EUA, 2015 Direção: David Gordon Green Elenco: Sandra Bullock, Billy Bob Thornton, Anthony Mackie, Joaquim de Almeida Jane Bodine trabalha para uma empresa de assessores políticos que a envia para a Bolívia para ajudar a reeleição do controverso Pedro Gallo nas eleições presidenciais de 2002. Nesta campanha, Jane deverá competir contra um forte rival usando suas melhores estratégias para garantir a vitória de Gallo. - DOMINGO, 26 Telecine Pipoca, 20h. DEUSES DO EGITO Título original: Gods of Egypt Produção: EUA/Austrália, 2016 Direção: Alex Proyas Elenco: Brenton Thwaites, Nikolaj Coster-Waldau, Gerard Butler Após trair seu irmão, o deus da escuridão Set assume o trono do Egito e faz de seu povo escravos. Querendo a libertação de sua amada, o mortal ladrão Bek vai atrás do deus Horus, o irmão derrotado, para que ele ajude a restaurar a paz no Egito. - SEGUNDA, 27 Maxprime, 20h25. O ESTRANGEIRO Título original: The Outsider Produção: EUA, 2013 Direção: Brian A Miller Elenco: Craig Fairbrass, James Caan, Jason Patric, Shannon Elizabeth O militar britânico Lex Walker recebe a notícia de que sua filha Sam foi assassinada e que deve viajar a Los Angeles para buscar o corpo. Ao chegar, percebe que aquela não é sua filha e começa a busca cheia de obstáculos para encontrá-la. - TERÇA, 28 Canal Brasil, 22h. GAROTO Produção: Brasl, 2015 Direção: Júlio Bressane Elenco: Marjorie Estiano, Gabriel Leone, Josie Antello A história de dois jovens que se encontram em um lugar encantado, onde vivem uma aventura amorosa. Tudo muda quando, de forma inesperada, o garoto comete um crime. O casal, então, decide se separar, mas o futuro lhes reservam mais um encontro. - QUARTA, 1 TCM, 21h. LARANJA MECÂNICA Título original: A Clockwork Orange Produção: Reino Unido, 1971 Direção: Stanley Kubrick Elenco: Malcolm McDowell, Michael Bates, Adrienne Corri, Warren Clarke O jovem Alex passa suas noites consumindo álcool e drogas para depois embarcar em um tour ultraviolento com os amigos. Numa dessas noitadas, ele aterroriza um escritor e depois estupra sua esposa. O rapaz acaba preso após os crimes, e, na cadeia, é submetido a uma inovadora e cruel técnica de correção de criminosos. - QUINTA, 2 Telecine Cult, 23h50. MATE-ME POR FAVOR Produção: Brasil, 2015 Direção: Anita Rocha da Silveira Elenco: Valentina Herszage, Dora Freind, Julia Roliz Uma série de assassinatos de jovens mulheres na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, abala o cotidiano de Bia e suas amigas. Mas a violência, que deixa os moradores da região chocados, gera um interesse mórbido na jovem. - SEXTA, 3 Maxprime, 23h05. EXORCISTAS NO VATICANO Título original: The Vatican Tapes Produção: EUA, 2015 Direção: Mark Neveldine Elenco: Djimon Hounsou, Olivia Taylor Dudley, Alison Lohman, Dougray Scott Angela se vê obrigada a ir para o hospital após cortar um dedo e, a partir de então, eventos muito estranhos começam a acontecer em sua vida. Angela está possuída pelo demônio e a Igreja está prestes a travar uma luta contra o mal como nunca antes vista.