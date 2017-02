Destaques da programação (de 25 de fevereiro a 3 de março)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV aberta: - SÁBADO, 25 Record TV, 15h30. APIMENTADAS - TUDO OU NADA Título original: Bring it On: All or Nothing Produção: EUA, 2006 Direção: Steve Rash Elenco: Gus Carr, Hayden Panettiere, Solange Knowles Britney é cheerleader da escola e por isso é muito invejada. Quando ela fica sabendo de um concurso que dará à equipe vencedora a chance de aparecer num especial de TV, ela não medirá esforços para ganhar. Mas tudo vira de cabeça para baixo quando o pai dela é transferido para outra cidade. - DOMINGO, 26 Globo, 14h32. RIO Título original: Rio Produção: EUA, 2011 Direção: Carlos Saldanha Nascida no Rio de Janeiro, a arara Blu é capturada e vai parar nos Estados Unidos. Lá, cria um forte laço afetivo com sua dona, Linda. Um dia, um ornitólogo diz que Blu é o último macho da espécie e, por isso, precisará acasalar com a única fêmea viva, que está no Rio. Linda e Blu partem, então, para a Cidade Maravilhosa, onde conhecem a bela ararinha Jade. - SEGUNDA, 27 * A Rede Globo não exibirá filmes na segunda-feira (27). Na faixa da “Sessão da Tarde”, a partir das 15h10, transmitirá os melhores momentos do Oscar 2017. - TERÇA, 28 Globo, 1h38 (madrugada de quarta-feira) CILADA.COM Produção: Brasil, 2011 Direção: José Alvarenga Júnior Elenco: Bruno Mazzeo, Fernanda Paes Leme, Sérgio Loroza, Carol Castro Bruno foi flagrado traindo sua namorada durante uma festa de casamento e levou um pé na bunda. Por vingança, ela publicou na internet um vídeo seu transando com ele, que pagou o maior mico por causa de uma ejaculação precoce. As imagens fazem sucesso e Bruno vira uma celebridade, só que da pior forma possível. Agora, sua única saída é tentar provar para todo mundo que é bom de cama. - QUARTA, 1 Globo, 1h59 (madrugada de quinta-feira) AMIGOS, AMIGOS, MULHERES À PARTE Produção: EUA, 2008 Direção: Howard Deutch Elenco: Dane Cook, Kate Hudson, Jason Biggs, Alec Baldwin, Diora Baird, Lizzy Caplan Tank é contratado por ex-namorados para levar as garotas a encontros terríveis. Traumatizadas e assustadas com Tank, as moças repensam seus atos e decidem voltar correndo para seus ex-parceiros. Depois de levar um fora, Dustin, o melhor amigo dele, precisa de seus serviços. Só que a garota em questão é Alexis, uma maravilha de mulher, que faz qualquer um se apaixonar. - QUINTA, 2 Globo, 15h15 ENCANTADA Título original: My Best Friend's Girl Produção: EUA, 2007 Direção: Kevin Lima Elenco: Amy Adams, Patrick Dempsey, James Marsden, Susan Sarandon, Julie Andrews Giselle é uma bela princesa que foi recentemente banida por uma rainha malvada de seu mundo mágico e musical. Com isso, agora está na Manhattan dos dias atuais, um local completamente diferente de onde vivia. Logo ela recebe a ajuda de Robert, um advogado divorciado por quem se apaixona. Só que Giselle já esta prometida em casamento para o Principe Edward, que decide também deixar o mundo mágico em busca da sua amada. - SEXTA, 3 Globo, 15h16 CLICK Produção: EUA, 2006 Direção: Frank Coraci Elenco: Adam Sandler, Kate Beckinsale, Christopher Walken, David Hasselhoff Arquiteto workaholic e estressado está decidido a conquistar a aprovação de seu chefe para que possa ser nomeado sócio da empresa. Por isso, deixa sua família em segundo plano. Certa noite, irritado quando não consegue descobrir qual de seus controles remotos liga a TV, ele busca um controle universal e recebe de um vendedor excêntrico um controle que permite que ele avance no tempo de sua vida.