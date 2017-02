Festival no Arouche irá reunir blocos de rua para comemorar a diversidade

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Carnaval de rua deste ano em São Paulo terá uma novidade: o encontro de blocos de rua em um festival para comemorar a diversidade e a liberdade de gênero. O "Love Fest" vai acontecer no dia 27, segunda-feira de Carnaval, no Largo do Arouche (centro), das 12h às 20h, com a reunião de cinco blocos: Minhoqueens, Viemos do Egyto, BregsNice, Meu Santo é Pop e Domingo ela não vai. Além dos desfiles, marchinhas e folia, o festival terá exibição de curtas, atividades e discussões em torno das questões do público LGBT. Idealizado pela Rua Livre, empresa que realiza ações de valorização dos espaços urbanos, o festival é gratuito.