Na Cracolândia, Blocolândia desfila por integração e garantia de direitos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Carnaval paulistano começou nesta sexta-feira (24), no centro da cidade. Mais especificamente, na região conhecida como Cracolândia, na Luz. O Blocolândia, bloco de Carnaval que reúne trabalhadores da região, usuários de drogas, e militantes de causas sociais, saiu por volta das 13h40, com cerca de 30 pessoas. Além de divertir a população em uma região degradada da cidade em que o uso de drogas ocorre a céu aberto e de conflitos, como o da tarde de quinta-feira (23), o objetivo do bloco é integrar a comunidade local. De acordo com os organizadores, trata-se de incentivar ações de redução de danos e de garantia de direitos, favorecendo a ocupação do espaço público e a mobilização política.