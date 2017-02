Jucilei é inscrito no BID da CBF e pode defender o São Paulo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de muita espera, Jucilei está liberado para defender o São Paulo. O volante foi registrado nesta sexta-feira (24) no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e pode defender a equipe contra o Novorizontino, neste sábado, fora de casa. O clube aguardava apenas a chegada de documentos do Shandong Luneng, da China, para efetuar a inscrição do jogador. O meio campista havia sido apresentado para a torcida já no dia 12 deste mês, contra a Ponte Preta, e treinava com os colegas no CT da Barra Funda. No entanto, não está confirmada a sua participação no jogo deste fim de semana. O acordo entre o São Paulo e o volante é de empréstimo até o fim desta temporada. O atleta estava defendendo o Shandong Luneng, da China. O jogador, de 28 anos, já esteve na mira do São Paulo em outras oportunidades. Jucilei despontou no Corinthians, em 2009. Pelo alvinegro, ele disputou 99 partidas, marcou seis gols e foi negociado em 2011. Jogou também pelo Anzhi, da Rússia, e Al Jazira, dos Emirados Árabes, quando se naturalizou palestino. No Shandong, ele atuou por dois anos (2015 e 2016), entrou em campo 54 vezes e marcou três gols. Apesar de estar bem cotado no exterior, ele volta ao Brasil agora também por conta da mudança do regulamento do futebol na China. Até a última temporada no país, eram permitidos quatro estrangeiros por elenco e mais um atleta que não fosse chinês mas asiático. Como Jucilei tem cidadania palestina, entrava nesta cota. Porém, agora, só serão permitidos cinco estrangeiros por time, sendo que apenas três podem entrar em campo. Não há mais também mais essa diferenciação para os estrangeiros asiáticos.