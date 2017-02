Ricardo Oliveira vê Strongest como difícil adversário na Libertadores

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos conheceu nesta quinta-feira (23) o último integrante do Grupo 2, do qual faz parte na Copa Libertadores. Trata-se do The Strongest, da Bolívia, que garantiu vaga após golear o Unión Española por 5 a 0, em casa –havia empatado o duelo de ida por 1 a 1. O time boliviano se junta também a Independiente Santa Fe, da Colômbia, e Sporting Cristal, do Peru. Em longa entrevista coletiva concedida na manhã desta sexta-feira (24), no CT Rei Pelé, Ricardo Oliveira falou sobre o 'novo adversário' do Santos na competição continental e alertou para o agravante da altitude –time joga em La Paz, a 3.600 mil metros acima do nível do mar. "É um time que, além de ter um conjunto forte, conta com esse fator [altitude]. Eles vão ter que descer também. Sabemos da dificuldade, já joguei lá e é complicado. Futebol é assim, você tem que se adaptar com as dificuldades que vêm de encontro a você", analisou o camisa 9. O Santos faz a sua estreia na Copa Libertadores no dia 9 de março, quando visita o Sporting Cristal no estádio Alberto Gallardo, em Lima (PER). Antes disso, o time de Dorival Júnior ainda faz dois jogos pelo Campeonato Paulista: um neste sábado (25), contra o Botafogo-SP, na Vila Belmiro, e outro contra o Corinthians, dia 4 de março, em Itaquera.