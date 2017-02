"O politicamente correto é horrível", diz Betty Faria

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Betty Faria, 75, não gosta do politicamente correto. A atriz foi uma das convidadas do "Amor & Sexo" (Globo) desta quinta (23) e deixou claro seu descontentamento com o que considera uma patrulha injustificável. "Todo mundo tem que respeitar tudo, não existe mais aquela brincadeira 'Olha a cabeleira do Zezé...", disse Betty, cantarolando um trecho da marchinha.

"Não pode mais nada, as pessoas estão muito reprimidas, o politicamente correto é terrível." O papo surgiu quando a apresentadora Fernanda Lima mostrou a foto de um beijo de Betty com a também atriz Leila Diniz, morta em 1972.

"Sabe que eu acho que causa mais [repercussão] agora do que naquela época [em 1969]?", afirmou. Na praia, de biquíni Betty também comentou as críticas que recebeu quando, há três anos, foi à praia de biquíni e viu sua imagem viralizar pela internet. "Acho que eles esperavam ver Tieta", disse a atriz, aos risos, lembrando de sua personagem na novela homônima de 1989.

"Eu estava doente havia 15 dias, aí vi que o mar estava bom, que a praia estava boa, botei o biquíni, me enrolei na canga e fui dar um mergulho. Estava feliz como pinto no lixo."