Projetos descontraídos

(foto: Marcelo Stammer)

O laranja é uma tonalidade marcante, dinâmica e extrovertida. Apesar do receio ao usar em demasia, essa cor pode criar ambientes aconchegantes e sofisticados, tudo depende de como for inserida. Selecionamos projetos que provam que o laranja garante personalidade se usada com criatividade!

Fotos: Marcelo Stammer



Cozinha assinada pelo escritório Leal Ribas Engenharia e Arquitetura. Com móveis de cores claras, o revestimento vibrante em tons de laranja e amarelo foi escolhido para ser o ponto de destaque do espaço



Cores neutras em tons de concreto claro, gelo e branco que contrastam com o laranja, quente, da parede. Projeto dos arquitetos Sergio Valliatti Jr e Luciana Patrão. Crédito da foto Eduardo Macarios

Lex Kozlik



Tina Gabriel e Michele Krauspenhar





VITRINE CAPE TOWN

A arquiteta Michele Krauspenhar estreou assinatura de vitrine da Artefacto Curitiba com a sala de jantar “Vitrine Cape Town”: um ambiente de 23m² inspirado nas artes, estilo de vida e bagagem cultural da Cidade do Cabo, na África do Sul, elaborado em homenagem a designer floral Tina Gabriel.

Marcelo Stammer



A gerente da Impermix Luciane Benevides e a arquiteta e digital influencer Carol Cantelli





PRESENÇA ONLINE

A Impermix, em parceria com LF Decor, recebeu a arquiteta e digital influencer Carol Cantelli, no workshop “Como Transformar Seguidores em Clientes”, com lotação máxima. Os participantes aprenderam dicas sobre como aumentar a quantidade de seguidores nas redes sociais, especificamente no mercado de arquitetura e decoração.