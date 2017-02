Receita libera eSocial para informe de rendimentos de domésticos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O patrão de empregados domésticos poderá emitir o informe de rendimentos do ano de 2016 pelo eSocial (http://www.esocial.gov.br/). O demonstrativo é gerado automaticamente pelo sistema, que integra o pagamento de todos os tributos do trabalhador doméstico. O documento está no menu "Folha/Recebimentos e Pagamentos", na opção "Informe de Rendimentos". O documento deverá ser emitido pelo patrão que fez a retenção do Imposto de Renda na fonte do seu empregado doméstico no ano passado. O comprovante deverá ser impresso, assinado e entregue ao trabalhador. Os trabalhadores usarão o informe para preencher a declaração do IR. Além de emitir o demonstrativo, o patrão que descontou IR da doméstica deve informar a Dirf (Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte).