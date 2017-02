Em semana de anjo autoimune, Marcos vence prova e dará 'card' poderoso a colega

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Marcos é o anjo da semana no "BBB 17" (Globo). Conforme informou Tiago Leifert nesta quinta (23), o vencedor da prova estará imune ao paredão. Sendo o colar de anjo autoimune, outro ingrediente vai mexer com o jogo da casa: aquele escolhido por Marcos para ganhar a suposta proteção vai receber, na verdade, o poder de mandar alguém direto para a berlinda. O novo "card" só será revelado no domingo, durante a formação do paredão. Mas Rômulo parece ter uma bola de cristal. Na tarde desta sexta, ele lançou um palpite: "Às vezes o cara recebe o anjo e ele mesmo é imunizado. Às vezes, né? A gente não sabe". PAREDÃO TRIPLO Mais uma vez o paredão será disputado por três "brothers". Um participante será enviado à berlinda pela dupla de líderes, Emilly e Daniel, outro pela casa. O terceiro será apontado pelo participante que ganhar o "card" de Marcos.