Após 2 meses sem clube, Thiago Braz fecha com o Pinheiros e treina no país

PAULO ROBERTO CONDE SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após ficar dois meses sem clube, o campeão olímpico do salto com vara, Thiago Braz, 23, fechou para representar uma nova agremiação. O atleta vai defender o Esporte Clube Pinheiros, de São Paulo. Ele estreia pelo clube no Troféu Brasil, principal competição do atletismo brasileiro, que ocorrerá ainda neste primeiro semestre. Braz estava sem clube desde 31 de dezembro do ano passado, quando seu contrato com a Orcampi (equipe de Campinas), expirou e não foi renovado. Sem o salário, ele se manteve com ajuda que recebe da CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo). Além do Pinheiros, com quem fechou, Braz também havia sido procurado pela BM&F, maior equipe do país. Ele já havia defendido o time baseado em São Caetano no início da carreira. Braz, que vive e treina em Formia, na Itália, voltou ao Brasil na metade de fevereiro para cumprir agenda de palestras e treinos. Ele só voltará para a Europa no final de março. Seu treinador, o ucraniano Vitaly Petrov, que no passado foi o guru dos multicampeões Sergey Bubka e Ielena Isinbaieva, chegará ao Brasil nos próximos dias para ajudá-lo nos treinos. O foco de ambos é o Campeonato Mundial de Londres, em agosto. Será a primeira competição em que Braz entrará como campeão olímpico. Além disso, o saltador quer se redimir de uma má campanha na última edição do Mundial, em Pequim-2015, quando nem sequer avançou para a final.