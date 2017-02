(foto: Reprodução Cameras da Ecovia)

O movimento de carros em direção às praias do Paraná para o feriado do Carnaval já é intenso. Segundo a Ecovia, concessionária que administra a BR-277, entre o trecho de Curitiba e o litoral do Paraná, e das rodovias de acesso a Pontal do Paraná, às 16h20, o número de carros que passavam em direção a Paranaguá estava três vezes acima do normal, com mais de 2 mil carros por hora, quando o número normal é de 500.

Quem já chegou às praias disse o que fluxo de carros deixa o trânsito lento em vários pontos, principalmente por conta do grande número de caminhões e dos novos radares. Após a serra o trânsito se normaliza. Mais de 11 mil carros já passaram pela BR-277 em direção às praias nesta sexta-feira, 24. A previsão é de que 1,2 mil veículos transitem pela rodovia neste carnaval.

Na BR-116, em Campina Grande do Sul, km 15, às 15h10, ocorreu uma interdição total da pista sentido São Paulo, com aproximadamente quatro quilômetros de fila, sem previsão de liberação, em virtude de tombamento de carreta tanque. Sem vitimas.