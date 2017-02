Filho de Pelé, Edinho tem prisão decretada pela Justiça de São Paulo

SIDNEY GONÇALVES DO CARMO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-goleiro Edson Cholbi do Nascimento, o Edinho, 46, filho de Pelé, foi condenado pela Justiça de São Paulo pelo crime de lavagem de dinheiro e associação ao tráfico de drogas. O Tribunal de Justiça determinou ainda a prisão do ex-goleiro do Santos, que aguardava o julgamento em liberdade. O advogado do filho de Pelé, Eugênio Malavasi, afirmou que Edinho vai se apresentar ao 5º DP de Santos assim que o mandado de prisão for expedido. Malavasi disse ainda que entrará com pedido de habeas corpus para revogar a prisão dele. Edinho é ex-treinador do Clube Atlético Tricordiano. O recurso de apelação de Edinho foi julgado na 1ª Vara de Criminal de Praia Grande na noite desta quinta (23). Condenado a 33 anos e quatro meses de prisão por lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas, Edinho teve sua pena reduzida para 12 anos e dez meses em regime fechado. CASO Edinho foi condenado em maio de 2014 a 33 anos e quatro meses de reclusão por acusações de lavagem de dinheiro proveniente de tráfico de drogas. Além de Edinho, outras quatro pessoas foram condenadas pela mesma prática. Eles são investigados desde 2005. O ex-goleiro é acusado de ajudar em operações financeiras de Ronaldo Duarte Barsotti, o Naldinho, apontado como um dos maiores traficantes da região da Praia Grande. Naldinho está sumido, sendo considerado foragido. Em 2005, inclusive, Edinho foi preso por causa desta suposta ligação. Na época, ele negou o envolvimento e disse que era apenas usuário de drogas. Um ano depois, no entanto, o Ministério Público denunciou o ex-goleiro por lavagem de dinheiro. Ele acabou preso por 47 dias. Em julho de 2014, Edinho foi preso por não atender a medidas impostas pela Justiça para que permanecesse em liberdade. O ex-jogador foi solto dias depois. Na época, o ex-goleiro recorreu em liberdade, mas se apresentou voluntariamente em novembro de 2014. Edinho foi solto no dia seguinte.