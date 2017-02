Jael rompe ligamentos do joelho e desfalca o Grêmio por seis meses

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Jael desfalcará o Grêmio por seis meses. O jogador passou por um exame de ressonância magnética na manhã desta sexta-feira (24) e foi constatada ruptura do ligamento cruzado do joelho direito. Precisará passar por cirurgia e ficará seis meses afastado dos gramados. Contratado no início do ano pelo tricolor, ele não conseguiu sequer uma sequência de jogos. Participou de apenas três partidas e não marcou gols. No início da tarde, o site oficial do Grêmio confirmou a lesão. É o segundo caso de ruptura de ligamentos recentemente no time. Além de Jael, Douglas também para por período semelhante por conta de lesão igual. O problema para o centroavante -indicado pelo técnico Renato Gaúcho e que chegou do Joinville- é que seu vínculo vai apenas até o fim do ano. Com regresso aos gramados planejado para o fim de agosto, terá apenas perto de três meses para mostrar futebol. Assim, o Grêmio ganha um problema no elenco. Ao liberar Batista por empréstimo para o Tondela, de Portugal, e Henrique Almeida para o Coritiba, a equipe ficou sem alternativas para o banco. Lucas Barrios chegará para ser titular, mas caso eventualmente não conte com ele, o técnico Renato Gaúcho precisará improvisar. Em entrevista coletiva, pela manhã, o comandante já se mostrava preocupado com as lesões. "Me incomoda não ter o grupo em mãos. Vários jogadores no departamento médico. Isso me incomoda, mas infelizmente ninguém é culpado. O jogador não se machuca porque quer. Não é só Libertadores, mas Gauchão também. Temos jogo amanhã, um Gre-Nal depois, e depois a Libertadores. O que me incomoda são muitos jogadores no departamento médico. E mesmo que saiam não estarão 100% na estreia da Libertadores. Isso é um problema sério. Infelizmente é o que eu falei. É minha maior preocupação. No mais, eu tenho que estar feliz porque é o que sempre nos preparamos", disse.